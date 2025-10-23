«Он дома». «Интер Майами» намекнул на продление контракта с Месси

«Интер Майами» на своей странице в социальной сети X опубликовал видео, на котором нападающий и капитан команды Лионель Месси читает, а затем подписывает документы на фоне ремонтных работ на стадионе. При этом «фламинго» сопроводили эту публикацию комментарием «Он дома».

Ранее СМИ сообщали, что 38-летний футболист подпишет новый контракт, рассчитанный до 2028 года.

Месси подписал новый контракт с «Интер Майами»:

На следующий год запланировано открытие нового стадиона «Интер Майами».

Месси выступает в составе «Интер Майами» с лета 2023 года. За этот период нападающий принял участие в 82 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 71 голом и 37 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.