Ван Дейк, Фермин, Думфрис, Нуну Мендеш — в команде недели Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своей странице в социальной сети X представил команду недели в Лиге чемпионов.

Вратарь: Гульельмо Викарио («Тоттенхэм»).

Защитники: Нуну Мендеш («ПСЖ»), Габриэл Магальяйнс («Арсенал»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Дензел Думфрис («Интер»).

Полузащитники: Фермин Лопес («Барселона»), Феликс Нмеча («Боруссия» Дортмунд), Ленарт Карл («Бавария»).

Нападающие: Энтони Гордон («Ньюкасл»), Горка Гурусета («Атлетик»), Деннис Ман (ПСВ).

Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ». В финале минувшего розыгрыша парижский клуб разгромил «Интер» со счётом 5:0.

Лучший бомбардир в мировом футболе: