Главная Футбол Новости

Вратарь «Динамо» Лещук высказался о своей ошибке в матче Кубка России с «Крыльями»

Вратарь «Динамо» Лещук высказался о своей ошибке в матче Кубка России с «Крыльями»
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук прокомментировал свою ошибку в матче Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов» (4:0). На 63-й минуте голкипер ошибся при розыгрыше мяча от ворот. Гол самарцев был отменён из-за офсайда.

Fonbet Кубок России . Группа B. 6-й тур
22 октября 2025, среда. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Бабаев – 23'     2:0 Фомин – 60'     3:0 Бабаев – 72'     4:0 Бабаев – 78'    

Валерий Карпин был немного в шоке, что вы решили разыграть мяч у ворот, что привело к ошибке и пропущенному голу, который, к счастью для вас, не был засчитан. Почему решили именно разыграть в том моменте, а не вынести мяч?
— Если не рисковать и бояться, можно вообще не играть в футбол. Как по мне, обычный, рядовой момент, где можно было спокойно разыгрывать и выходить в атаку. Надо пересмотреть момент на видео, в игре казалось по-одному, а сверху будет казаться по‑другому. Выбить всегда можно, но когда так делаешь, потом думаешь, а почему не разыграли, ведь можно было спокойно сохранить мяч.

— Вы согласны, что сейчас тренеры больше выбирают не лучшего вратаря, а плеймейкера, который может стоять в воротах?
— Честно говоря, не задумывался над этим вопросом. Да, конечно, сейчас важно, чтобы вратари больше играли ногами, но для меня лучший вратарь тот, который меньше пропускает. Он должен выручать, — приводит слова Лещука «Матч ТВ».

