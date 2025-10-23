Скидки
18:30 Мск
Главная Футбол Новости

Экс-тренер «Реала» Вальдано: я считал, что «Барселона» будет гораздо сильнее, чем сейчас

Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий и тренер мадридского «Реала» Хорхе Вальдано поделился ожиданиями от матча «сливочных» с «Барселоной» в 10-м туре Ла Лиги.

Испания — Примера . 10-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
«Я считал, что «Барселона» будет гораздо сильнее, чем сейчас, даже в плане физической подготовки. Недавно я увидел, как некоторые футболисты, например, Педри, попросили заменить их из-за усталости… Они отдают больше сил, у команды не получается справиться с давлением, это всё усложняет.

Проигравший получит психологическую травму, однако через две недели всё вернётся на свои места», — приводит слова Вальдано Marca.

Вальдано также подчеркнул, что обе команды ещё не набрали оптимальную форму, хотя кондиции каталонского клуба его удивили, поскольку эта команда не играла на клубном чемпионате мира.

Новости. Футбол
Все новости

