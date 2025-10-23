Экс-тренер «Реала» Вальдано: я считал, что «Барселона» будет гораздо сильнее, чем сейчас

Бывший нападающий и тренер мадридского «Реала» Хорхе Вальдано поделился ожиданиями от матча «сливочных» с «Барселоной» в 10-м туре Ла Лиги.

«Я считал, что «Барселона» будет гораздо сильнее, чем сейчас, даже в плане физической подготовки. Недавно я увидел, как некоторые футболисты, например, Педри, попросили заменить их из-за усталости… Они отдают больше сил, у команды не получается справиться с давлением, это всё усложняет.

Проигравший получит психологическую травму, однако через две недели всё вернётся на свои места», — приводит слова Вальдано Marca.

Вальдано также подчеркнул, что обе команды ещё не набрали оптимальную форму, хотя кондиции каталонского клуба его удивили, поскольку эта команда не играла на клубном чемпионате мира.