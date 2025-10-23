Скидки
Главная Футбол Новости

Лилль — ПАОК: онлайн-трансляция матча общего этапа Лиги Европы 2025/2026 начнется в 22:00

«Лилль» — ПАОК: онлайн-трансляция матча общего этапа Лиги Европы начнётся в 22:00
Сегодня, 23 октября, состоится матч 3-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встретятся «Лилль» и ПАОК. Игра пройдёт на стадионе «Декатлон Арена — Пьер-Моруа» во Франции. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире игру покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига Европы . Общий этап. 3-й тур
23 октября 2025, четверг. 22:00 МСК
Лилль
Лилль, Франция
Не начался
ПАОК
Салоники, Греция
В минувшем туре французская команда встречалась с итальянской «Ромой» и одержала победу со счётом 1:0. Греческий клуб играл с испанской «Сельтой» и потерпел поражение со счётом 1:3.

В следующем туре подопечные Бруно Женезио проведут матч с «Црвеной Звездой» (6 ноября), а команда Рэзвана Луческу встретится с «Янг Бойз» (6 ноября).

В составе ПАОКа выступают российские футболисты Фёдор Чалов и Магомед Оздоев.

Календарь Лиги Европы сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги Европы сезона-2025/2026
Экс-защитник ЦСКА Карпов: у Чалова всё должно получиться в ПАОКе, он — хороший игрок

Российские футболисты за рубежом:

