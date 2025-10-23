Скидки
Краснодар — Сочи. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Главная Футбол Новости

«Краснодар» — «Сочи»: Кордоба забил второй мяч хозяев с паса Хмарина на 85-й минуте

«Краснодар» — «Сочи»: Кордоба забил второй мяч хозяев с паса Хмарина на 85-й минуте
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты проходит матч 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются «Краснодар» и «Сочи». Команды играют на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступает Станислав Матвеев из Троицка. На момент написания новости счёт 2:0 в пользу «быков». «Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа B. 6-й тур
23 октября 2025, четверг. 18:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 0
Сочи
Сочи
1:0 Козлов – 21'     2:0 Кордоба – 86'     3:0 Батчи – 90+4'    

На 85-й минуте нападающий Джон Кордоба удвоил преимущество своей команды с передачи защитника Артёма Хмарина. Ранее, на 21-й минуте, полузащитник Данила Козлов ударом в касание открыл счёт в матче.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его также можно в официальном телеграм-канале «Матч Премьер».

Перед заключительным туром «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице группы В. В активе «горожан» 11 набранных очков. «Сочи» с тремя очками располагается на четвёртой строчке. Две другие команды квартета — московское «Динамо» и самарские «Крылья Советов».

