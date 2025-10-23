Скидки
Краснодар — Сочи. Прямая трансляция
Лионель Месси продлил контракт с «Интер Майами» до 2028 года

«Интер Майами» на официальном сайте объявил о продлении контракта с 38-летним нападающим Лионелем Месси до конца 2028 года.

«Я очень рад, что остаюсь здесь и продолжаю работать над этим проектом, который не только стал моей мечтой, но и превратился в прекрасную реальность — игру на этом стадионе, в «Майами Фридом Парк». С тех пор как я приехал в Майами, я был очень счастлив, поэтому я искренне рад, что продолжаю здесь выступать», — сказал Месси.

Месси выступает в составе «Интер Майами» с лета 2023 года. За этот период нападающий принял участие в 82 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 71 голом и 37 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

«Он дома». «Интер Майами» намекнул на продление контракта с Месси

Месси подписал новый контракт с «Интер Майами»:

