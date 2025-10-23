Дэвид Бекхэм прокомментировал продление контракта Месси с «Интер Майами»

Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм высказался о продлении контракта с чемпионом мира в составе сборной Аргентины Лионелем Месси. Клуб МЛС объявил о заключении нового соглашения с форвардом в четверг, 23 октября. Новый контракт аргентинца рассчитан до 2028 года.

Фото: ФК «Интер Майами»

«Мы стремились привлечь лучших игроков в «Интер Майами» и в этот город, и именно это мы и сделали. Мы привезли в наш город лучшего игрока, когда-либо игравшего в футбол. Это демонстрирует нашу преданность Майами, а также преданность Лео городу, клубу и игре.

Он так же предан клубу, как и прежде, и по-прежнему хочет побеждать. Как владельцы мы очень рады, что у нас есть игрок, который так сильно любит футбол и который сделал так много для футбола в нашей стране и вдохновил следующее поколение молодых талантов», — приводит слова Бекхэма официальный сайт «Интер Майами».