Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Сочи. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дэвид Бекхэм прокомментировал продление контракта Месси с «Интер Майами»

Дэвид Бекхэм прокомментировал продление контракта Месси с «Интер Майами»
Аудио-версия:
Комментарии

Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм высказался о продлении контракта с чемпионом мира в составе сборной Аргентины Лионелем Месси. Клуб МЛС объявил о заключении нового соглашения с форвардом в четверг, 23 октября. Новый контракт аргентинца рассчитан до 2028 года.

Фото: ФК «Интер Майами»

«Мы стремились привлечь лучших игроков в «Интер Майами» и в этот город, и именно это мы и сделали. Мы привезли в наш город лучшего игрока, когда-либо игравшего в футбол. Это демонстрирует нашу преданность Майами, а также преданность Лео городу, клубу и игре.

Он так же предан клубу, как и прежде, и по-прежнему хочет побеждать. Как владельцы мы очень рады, что у нас есть игрок, который так сильно любит футбол и который сделал так много для футбола в нашей стране и вдохновил следующее поколение молодых талантов», — приводит слова Бекхэма официальный сайт «Интер Майами».

Материалы по теме
Лионель Месси анонсировал Кубок имени себя
Истории
Лионель Месси анонсировал Кубок имени себя
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android