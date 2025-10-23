Руслан Нигматуллин: то, что происходит сейчас в «Локомотиве», — это идеальный мир

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин оценил нынешний вектор развития красно-зелёных. На данный момент железнодорожники с 26 очками возглавляют турнирную таблицу Мир РПЛ.

— «Локомотив» который год играет своими воспитанниками. Как вам такой вектор развития клуба?

— Сразу скажу, что такой вектор развития — это круто! То, что происходит сейчас в «Локомотиве», — это идеальный мир. Таких академий, как у железнодорожников, совсем немного в России — армейская, спартаковская, краснодарская.

Я знаю, как всё выглядит изнутри в академии «Локомотива», насколько там всё круто, профессионально. Там всё создано для того, чтобы таланты появлялись и росли. Единственный недостаток, особенно до нашего отстранения от международных соревнований — это большое количество легионеров в командах. Сейчас на меня выльется большое количество негатива, мол, никто не отменял конкуренцию и так далее, но важно понимать, что это бизнес. Вместо того чтобы растить своих ребят и идти более сложным путём, клубы всегда выбирали самый простой вариант: «А давайте найдём кого‑нибудь, купим и после заработаем денег». То есть выбирали путь привезти какого‑то иностранца вместо того, чтобы растить своего. Обидно, что очень много ребят выпускаются из академий, а после они попадают в вакуум, упираются куда‑то, ездят по арендам во Второй лиге, пропадают, закисают и заканчивают с футболом.

Батракова я очень давно знаю, обхаживал его родителей в своё время, потому что вовремя обратил на него внимание. Он тогда был маленьким, щупленьким, но уже вовсю бегал с капитанской повязкой, что меня удивляло. Да и характер у него всегда был мощным.

Поэтому повторюсь: нынешний путь «Локомотива» — это круто. Я только двумя руками за такой вектор развития и надеюсь, что команду настигнет успех. Прогресс у «Локо» есть, Галактионов достаточно успешно работает, создал хорошую, конкурентоспособную команду. Понятно, что нужны более стабильные результаты на долгой дистанции, но верю, что они обязательно придут, — приводит слова Нигматуллина «Матч ТВ».