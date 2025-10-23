Скидки
Статистика Лионеля Месси в Интер Майами, срок контракта, трансферная стоимость

Статистика Лионеля Месси в «Интер Майами», срок контракта, трансферная стоимость
Сегодня, 23 октября, «Интер Майами» объявил о продлении контракта с 38-летним нападающим Лионелем Месси до конца 2028 года. Предыдущее трудовое соглашение с действующим чемпионом мира было рассчитано до конца 2025 года.

Месси перешёл в американский клуб летом 2023 года в качестве свободного агента. За этот период нападающий принял участие в 82 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 71 голом и 37 результативными передачами. В «Интер Майами» аргентинец стал победителем регулярного чемпионата МЛС — 2024, а также выиграл Кубок лиг в 2023 году. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

Официально
