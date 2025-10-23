Скидки
Краснодар — Сочи. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Главная Футбол Новости

Матвей Сафонов обратился к болельщикам после победы «ПСЖ» (7:2) над «Байером» в ЛЧ

Матвей Сафонов обратился к болельщикам после победы «ПСЖ» (7:2) над «Байером» в ЛЧ
Голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов обратился к болельщикам французского клуба после разгромной победы над «Байером» (7:2) в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Команды играли на стадионе «БайАрена» (Леверкузен, Германия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Хесус Хиль Мансано.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
21 октября 2025, вторник. 22:00 МСК
Байер
Леверкузен, Германия
Окончен
2 : 7
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Пачо – 7'     1:1 Гарсия – 38'     1:2 Дуэ – 41'     1:3 Кварацхелия – 44'     1:4 Дуэ – 45+3'     1:5 Мендеш – 50'     2:5 Гарсия – 54'     2:6 Дембеле – 66'     2:7 Витинья – 90'    
Удаления: Андрих – 31' / Забарный – 37'

«Всем привет, возвращаюсь после застоя. Немного поздно, но поздравляю с победой всех, кто болел за «ПСЖ». А всех, кто просто смотрел наш матч — с тем, что увидели кучу голов и красивый футбол», — написал Сафонов в телеграм-канале.

Матвей Сафонов попал в заявку парижан на игру ЛЧ, но всю встречу провёл в запасе. В текущем сезоне у россиянина ни одного выхода на поле в матчах за клуб.

