Павлюченко рассказал, что сделал бы на месте министерства спорта вместо ужесточения лимита

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко дал совет министру спорта РФ Михаилу Дегтярёву помогать школам на балансе ведомства, а не заниматься ужесточением лимита на легионеров.

Ранее сообщалось, что рассматривается вариант с 10 легионерами в заявке, из которых на поле одновременно могут находиться пять. На текущий момент клубы РПЛ могут включать в заявку не более 13 иностранных игроков. Также одновременно на поле могут находиться не более восьми легионеров.

«Смысл учебного процесса в том, что он должен иметь особый, индивидуальный подход к юному футболисту. Знаю это по себе. Потому что это даёт возможность лучше понять не только физические возможности воспитанников, но и почувствовать их психологическое состояние. Именно в таком возрасте нужно закладывать в игроке уверенность в себе, способность держать удар. Я бы сказал, что это стержень футбольной профессии.

Этого и не хватает сейчас в детско-юношеском футболе. В первую очередь это касается бедных ДЮСШ, где непонятно, чем вообще занимаются тренеры. Правильно не так давно сказал Дмитрий Аленичев, что сейчас хороших футболистов готовят только в клубных школах и академиях. Там есть хорошие условия, потому что есть финансирование. Чего не скажешь о школах на балансе министерства спорта. Министр спорта у нас хочет ужесточить лимит на легионеров. Но я бы начал с помощи ДЮСШ. Если там создать хорошие условия, то мы сможем вырастить отличное поколение игроков для российских клубов и сборной России. Не хуже, чем в Европе», — приводит слова Павлюченко «РИА Новости Спорт».

