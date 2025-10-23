Скидки
18:30 Мск
Главная Футбол Новости

Экс-защитник «Баварии» и «ПСЖ» Бернат заявил о готовности продолжить карьеру

Бывший защитник «Баварии» и «Пари Сен-Жермен» Хуан Бернат сообщил, что готов продолжить игровую карьеру. С июля футболист пребывает без клуба.

«Весь прошлый сезон я страдал от боли в области паха, в конце сезона мне пришлось перенести ещё одну операцию, уже вторую за менее чем два года. С тех пор я провёл несколько месяцев в интенсивной реабилитации и подготовке и за последние три недели могу сказать, что полностью восстановился и с нетерпением жду возвращения на поле», — написал Бернат в соцсетях.

На протяжении своей карьеры Бернат выступал за «Валенсию», «Баварию», «ПСЖ», «Бенфику», «Вильярреал» и «Хетафе». Помимо этого, в активе защитника есть матчи за сборную Испании.

