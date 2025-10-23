Скидки
Президент «ПСЖ» Аль-Хелаифи: хотим, чтобы у нас работало больше фанатов клуба

Президент «ПСЖ» Аль-Хелаифи: хотим, чтобы у нас работало больше фанатов клуба
Комментарии

Президент «ПСЖ» и Ассоциации европейских клубов (ECA) Нассер Аль-Хелаифи высказался об отличительных особенностях бизнес-стратегии парижского клуба.

«Мы хотим функционировать не просто как футбольный клуб, но и приобщаться к моде совместно с брендами Джордана, а баскетболист НБА Кевин Дюрант является одним из наших акционеров. Грамотное руководство и болельщики клуба — ключ к успеху.

Мы хотим, чтобы в «ПСЖ» работало больше фанатов клуба, чтобы это было увлечением, а не просто работой. Усердно работайте, и мы пригласим вас к себе!

Суперлига? У нас небольшая страна, в нас воспитывали чувство локтя. Не нужно быть эгоистом. Суперлига положила бы конец чемпионатам, не только Лиге 1», — приводит слова Аль-Хелаифи RMC Sport.

«У нас очень высокие цели». Луис Энрике — о победе «ПСЖ» над «Байером» в Лиге чемпионов
