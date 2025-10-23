Скидки
18:30 Мск
Мануэль Нойер стал рекордсменом Лиги чемпионов среди вратарей, опередив Касильяса

Мануэль Нойер стал рекордсменом Лиги чемпионов среди вратарей, опередив Касильяса
Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер установил рекорд по числу побед в Лиге чемпионов УЕФА среди вратарей. В среду, 22 октября, мюнхенцы с 39-летним немцем в воротах разгромили «Брюгге» (4:0) в 3-м туре общего этапа ЛЧ. Команды играли на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
22 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
4 : 0
Брюгге
Брюгге, Бельгия
1:0 Карл – 5'     2:0 Кейн – 14'     3:0 Диас – 34'     4:0 Джексон – 79'    

Победа над «Брюгге» стала для Мануэля Нойера 102-й в главном клубном турнире Европы, что является рекордным показателем среди вратарей. В рейтинге голкипер «Баварии» опередил экс-вратаря мадридского «Реала» Икера Касильяса.

Фото: ФК «Бавария» в соцсети X

Мануэль Нойер защищает цвета «Баварии» с лета 2011 года. В текущем сезоне на счету голкипера 16 матчей во всех турнирах (включая клубный чемпионат мира), в которых он пропустил 13 мячей.

