Краснодар — Сочи. Прямая трансляция
18:30 Мск
Футбол Новости

«Челси» может перехватить трансферную цель «Реала» из «Баварии» — Bild

«Челси» может перехватить трансферную цель «Реала» из «Баварии» — Bild
«Челси» включился в борьбу за центрального защитника «Баварии» Деотшанкюля Юпамекано. На французского футболиста также претендуют «Ливерпуль», «Интер» и мадридский «Реал». Об этом сообщает Bild.

По информации источника, мюнхенский клуб оценивает потенциальный трансфер 26-летнего игрока в € 60 млн. Однако существует риск, что Юпамекано может покинуть «Баварию» бесплатно летом 2026 года ввиду окончания контракта.

В нынешнем сезоне защитник «Баварии» принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

Юпамекано — о матче с «Боруссией»: мы показали, что являемся командой

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

