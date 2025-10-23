«Челси» может перехватить трансферную цель «Реала» из «Баварии» — Bild

«Челси» включился в борьбу за центрального защитника «Баварии» Деотшанкюля Юпамекано. На французского футболиста также претендуют «Ливерпуль», «Интер» и мадридский «Реал». Об этом сообщает Bild.

По информации источника, мюнхенский клуб оценивает потенциальный трансфер 26-летнего игрока в € 60 млн. Однако существует риск, что Юпамекано может покинуть «Баварию» бесплатно летом 2026 года ввиду окончания контракта.

В нынешнем сезоне защитник «Баварии» принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

