Главная Футбол Новости

Краснодар — Сочи, результат матча 23 октября 2025, счёт 3:0, 6-й тур Пути РПЛ Кубка России — 2025/2026

«Краснодар» разгромил «Сочи» в Кубке России, Кордоба забил один из голов
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались «Краснодар» и «Сочи». Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Станислав Матвеев из Троицка. Победу со счётом 3:0 праздновали «быки».

Fonbet Кубок России . Группа B. 6-й тур
23 октября 2025, четверг. 18:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 0
Сочи
Сочи
1:0 Козлов – 21'     2:0 Кордоба – 86'     3:0 Батчи – 90+4'    

Первый мяч в игре был забит на 21-й минуте. После быстрой атаки отличился полузащитник Данила Козлов. На 85-й минуте нападающий Джон Кордоба удвоил преимущество хозяев поля. На 90+4-й минуте вышедший на замену Жоау Батчи установил окончательный счёт.

«Краснодар» занял первое место в группе B, набрав в шести матчах 14 очков. В плей-офф Пути РПЛ Кубка России подопечные Мурада Мусаева сыграют с «Оренбургом». «Сочи» с тремя набранными очками на групповом этапе расположился на последнем месте и завершил выступления на турнире.

Календарь Кубка России сезона-2025/2026
Таблица групп Кубка России сезона-2025/2026
