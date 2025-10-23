«Краснодар» разгромил «Сочи» в Кубке России, Кордоба забил один из голов

Завершился матч 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались «Краснодар» и «Сочи». Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Станислав Матвеев из Троицка. Победу со счётом 3:0 праздновали «быки».

Первый мяч в игре был забит на 21-й минуте. После быстрой атаки отличился полузащитник Данила Козлов. На 85-й минуте нападающий Джон Кордоба удвоил преимущество хозяев поля. На 90+4-й минуте вышедший на замену Жоау Батчи установил окончательный счёт.

«Краснодар» занял первое место в группе B, набрав в шести матчах 14 очков. В плей-офф Пути РПЛ Кубка России подопечные Мурада Мусаева сыграют с «Оренбургом». «Сочи» с тремя набранными очками на групповом этапе расположился на последнем месте и завершил выступления на турнире.