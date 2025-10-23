Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Сочи. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бывший вратарь сборной Англии Скотт Карсон завершил карьеру

Бывший вратарь сборной Англии Скотт Карсон завершил карьеру
Комментарии

Экс-голкипер сборной Англии, «Манчестер Сити» и ряда других команд Скотт Карсон в соцсетях объявил о завершении профессиональной игровой карьеры.

Скотт Карсон является воспитанником «Лидс Юнайтед» и других команд. На протяжении взрослой карьеры вратарь также играл за «Ливерпуль», «Шеффилд Уэнсдей», «Чарльтон Атлетик», «Астон Виллу», «Вест Бромвич», «Бурсаспор», «Уиган», «Дерби Каунти» и «Манчестер Сити».

С мерсисайдцами Карсон выигрывал Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. В составе «горожан» вратарь также становился победителем ЛЧ, помимо этого, он брал Суперкубок Англии, Суперкубок УЕФА и трофей клубного чемпионата мира.

Материалы по теме
Фото
«Манчестер Сити» выпустил новый комплект формы совместно с EA Sports FC
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android