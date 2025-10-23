Бывший вратарь сборной Англии Скотт Карсон завершил карьеру

Экс-голкипер сборной Англии, «Манчестер Сити» и ряда других команд Скотт Карсон в соцсетях объявил о завершении профессиональной игровой карьеры.

Скотт Карсон является воспитанником «Лидс Юнайтед» и других команд. На протяжении взрослой карьеры вратарь также играл за «Ливерпуль», «Шеффилд Уэнсдей», «Чарльтон Атлетик», «Астон Виллу», «Вест Бромвич», «Бурсаспор», «Уиган», «Дерби Каунти» и «Манчестер Сити».

С мерсисайдцами Карсон выигрывал Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. В составе «горожан» вратарь также становился победителем ЛЧ, помимо этого, он брал Суперкубок Англии, Суперкубок УЕФА и трофей клубного чемпионата мира.