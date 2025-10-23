Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Сочи. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бабаев — о Торопе: выражение «преемник Акинфеева» — это в каком-то смысле чёрная метка

Бабаев — о Торопе: выражение «преемник Акинфеева» — это в каком-то смысле чёрная метка
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил, соответствует ли вратарь армейцев Владислав Тороп возлагаемым на него ожиданиям. Голкипер красно-синих подвергся критике после матча с «Локомотивом» (0:3) в 12-м туре Мир РПЛ. В конце первого тайма Тороп выбил мяч из ворот и попал в нападающего соперника Дмитрия Воробьёва. Форвард железнодорожников догнал мяч и почти с угла поля закрутил его в ворота.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Батраков – 17'     2:0 Воробьёв – 45+3'     3:0 Комличенко – 88'    

— На Торопа, которого называют преемником Акинфеева, обрушилась критика после игры с «Локомотивом». Владислав соответствует ожиданиям, которые на него возлагаются?
— Мне кажется, что словосочетание «преемник Акинфеева» — это в каком-то смысле чёрная метка. Игорь Владимирович — он один, со всеми его мыслимыми и немыслимыми рекордами. Тороп — молодой вратарь. Конечно, сложно иногда справиться с волнением. Но Слава — наш второй вратарь, мы в него верим. Без ошибок не бывает футбола. Всё нормально, команда поддержала Славу. Никто не искал крайних и виноватых, — приводит слова Бабаева Sport24.

В нынешнем сезоне Тороп принял участие в восьми матчах во всех турнирах, три из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

Материалы по теме
ЦСКА объявил, что матч с «Крыльями Советов» будет посвящён Игорю Акинфееву

Первый обладатель Кубка УЕФА из России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android