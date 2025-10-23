Бабаев — о Торопе: выражение «преемник Акинфеева» — это в каком-то смысле чёрная метка

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил, соответствует ли вратарь армейцев Владислав Тороп возлагаемым на него ожиданиям. Голкипер красно-синих подвергся критике после матча с «Локомотивом» (0:3) в 12-м туре Мир РПЛ. В конце первого тайма Тороп выбил мяч из ворот и попал в нападающего соперника Дмитрия Воробьёва. Форвард железнодорожников догнал мяч и почти с угла поля закрутил его в ворота.

— На Торопа, которого называют преемником Акинфеева, обрушилась критика после игры с «Локомотивом». Владислав соответствует ожиданиям, которые на него возлагаются?

— Мне кажется, что словосочетание «преемник Акинфеева» — это в каком-то смысле чёрная метка. Игорь Владимирович — он один, со всеми его мыслимыми и немыслимыми рекордами. Тороп — молодой вратарь. Конечно, сложно иногда справиться с волнением. Но Слава — наш второй вратарь, мы в него верим. Без ошибок не бывает футбола. Всё нормально, команда поддержала Славу. Никто не искал крайних и виноватых, — приводит слова Бабаева Sport24.

В нынешнем сезоне Тороп принял участие в восьми матчах во всех турнирах, три из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

