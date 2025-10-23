Кейн эмоционально отреагировал на разгром «Баварией» (4:0) «Брюгге» в матче ЛЧ

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн поделился эмоциями после разгромной победы «Баварии» в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Брюгге» со счётом 4:0. В этой встрече английский форвард отметился голом.

«Великолепный вечер Лиги чемпионов на «Альянц Арене». Поздравляю Ленарта Карла с незабываемым вечером! Нужно сохранить этот импульс», — написал Кейн на своей странице в социальной сети X.

17-летний нападающий «Баварии» Ленарт Карл также отметился забитым мячом в матче с «Брюгге». Он стал самым молодым автором гола в Лиге чемпионов и истории мюнхенского клуба.

В нынешнем сезоне соревнования Кейн забил пять голов в трёх встречах.

