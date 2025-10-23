Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Transfermarkt: РПЛ вошла в топ-6 Европы и опередила Серию А, подорожав на € 141 млн с зимы

Мир Российская Премьер-Лига вошла в шестёрку самых подорожавших чемпионатов Европы. Как сообщает Transfermarkt, общая стоимость составов клубов РПЛ с января 2025 года выросла на € 141 млн. По этому показателю лига опережает итальянскую Серию А, подорожавшую на € 96 млн.

Лидером рейтинга является английская Премьер-лига, которая приросла в цене на € 131 млрд.

Самые подорожавшие лиги в Европе с начала 2025 года по версии Transfermarkt (октябрь 2025):

1. Английская Премьер-лига — + € 131 млрд.

2. Испанская Ла Лига — + € 418 млн.

3. Турецкая Суперлига — + € 277 млн.

4. Французская Лига 1 — + € 203 млн.

5. Немецкая Бундеслига — + € 172 млн.

6. Российская Премьер-Лига — + € 141 млн.

7. Польская Экстракласа — + € 121 млн.

8. Итальянская Серия А — + € 96 млн.

Суммарная трансферная стоимость клубов РПЛ составляет € 1,05 млрд, что является девятым результатом среди первых лиг Европы. Выше трансферная стоимость у элитных дивизионов Англии, Испании, Италии, Германии, Франции, Португалии, Турции и Нидерландов.