Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Сочи. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Transfermarkt: РПЛ вошла в топ-6 Европы и опередила Серию А, подорожав на € 141 млн с зимы

Transfermarkt: РПЛ вошла в топ-6 Европы и опередила Серию А, подорожав на € 141 млн с зимы
Аудио-версия:
Комментарии

Мир Российская Премьер-Лига вошла в шестёрку самых подорожавших чемпионатов Европы. Как сообщает Transfermarkt, общая стоимость составов клубов РПЛ с января 2025 года выросла на € 141 млн. По этому показателю лига опережает итальянскую Серию А, подорожавшую на € 96 млн.

Лидером рейтинга является английская Премьер-лига, которая приросла в цене на € 131 млрд.

Самые подорожавшие лиги в Европе с начала 2025 года по версии Transfermarkt (октябрь 2025):

1. Английская Премьер-лига — + € 131 млрд.
2. Испанская Ла Лига — + € 418 млн.
3. Турецкая Суперлига — + € 277 млн.
4. Французская Лига 1 — + € 203 млн.
5. Немецкая Бундеслига — + € 172 млн.
6. Российская Премьер-Лига — + € 141 млн.
7. Польская Экстракласа — + € 121 млн.
8. Итальянская Серия А — + € 96 млн.

Суммарная трансферная стоимость клубов РПЛ составляет € 1,05 млрд, что является девятым результатом среди первых лиг Европы. Выше трансферная стоимость у элитных дивизионов Англии, Испании, Италии, Германии, Франции, Португалии, Турции и Нидерландов.

Материалы по теме
Капитаны лидеров РПЛ или бомбардир Карпина. Кто был лучшим в 12-м туре?
Рейтинг
Капитаны лидеров РПЛ или бомбардир Карпина. Кто был лучшим в 12-м туре?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android