Алонсо готов продать любого игрока «Реала», кроме Мбаппе, ради звезды «Ювентуса» — TMW

Мадридский «Реал» заинтересован в приобретении крайнего нападающего «Ювентуса» Кенана Йылдыза. Об этом агент Джованни Бранчини рассказал в интервью Tuttomercatoweb.

По словам Бранчини, главный тренер «сливочных» Хаби Алонсо готов продать любого футболиста команды, за исключением нападающего Килиана Мбаппе, чтобы купить 20-летнего вингера.

В нынешнем сезоне Йылдыз принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

