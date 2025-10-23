Генеральный директор «Ростова» Гончаров рассказал о финансовой ситуации в клубе

Генеральный директор «Ростова» Игорь Гончаров высказался о финансовом положении клуба. Ранее РФС установил для жёлто-синих крайний срок, до которого они обязаны решить все экономические трудности.

— Было соответствующее письмо от РФС с определёнными сроками, на которое мы ответили. Более того, нами была проведена рабочая встреча с губернатором Ростовской области, председателем и членами совета директоров клуба, где были намечены пути разрешения данной ситуации.

— Какие сроки были поставлены РФС?

— Небольшие. Но мы уже ответили, что разработана дорожная карта, каким образом будет решаться данный вопрос. И, кстати, вопросы уже разрешаются, деньги в клуб поступили.

— Откуда? Вы нашли новых спонсоров?

— У клуба есть партнёры и спонсоры, которые работают с нами довольно продолжительное время. В связи с тем, что в клубе сложилась некая определённая ситуация, они перевели деньги авансом. Кроме того, у них были перед нами определённые задолженности: не знаю, в связи с чем, может, у них сложное финансовое положение. Они эти долги сейчас фактически погасили.

— Получается, клуб уже закрывает свои долги?

— Да, конечно. Данный вопрос находится на контроле, в том числе у меня. Ситуация разрешается.

— У вас есть понимание, когда она разрешится окончательно?

— Думаю, в ближайшее время долги будут погашены, — приводит слова Гончарова «РБ Спорт».