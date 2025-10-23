Скидки
Лещук: пусть «Зенит» боится, что к ним едет «Динамо». У нас история больше, чем у них

Лещук: пусть «Зенит» боится, что к ним едет «Динамо». У нас история больше, чем у них
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук заявил, что бело-голубые едут за победой в Санкт-Петербург, где 26 октября они встретятся с «Зенитом» в матче 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— До первого места 10 очков. Болельщикам «Динамо» стоит забыть о чемпионстве или вера остаётся?
— Какой отрыв у нас был при Личке? Девять очков? А игр было меньше. Всё может перевернуться.

— Вы на выходных будете играть в Питере.
— Мы едем туда побеждать. А что, мы должны ехать туда проигрывать? Мы их должны бояться? Пусть они боятся, что к ним едет «Динамо». У нас история больше, чем у них.

— Вы не считаете «Зенит» явным фаворитом матча?
— Главный наш соперник — мы сами. Мы можем как обыграть кого угодно, так и проиграть кому угодно.

— Помнится, вам не очень нравится стадион в Питере.
— Внутри он хороший, сейчас раздевалки стали лучше по сравнению с тем, когда его только открыли. Просто про него говорили, что вложили кучу денег, супер-пупер-стадион, но… Стало лучше, чем было — раньше там были обычные раздевалки, а сейчас – современные, — приводит слова Лещука «РБ Спорт».

После 12 туров Российской Премьер-Лиги «Динамо» набрало 16 очков и занимает восьмое место. «Зенит» заработал 23 очка и располагается на четвёртой строчке.

