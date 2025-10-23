Скидки
Краснодар — Сочи. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Главная Футбол Новости

Мурад Мусаев прокомментировал разгромную победу «Краснодара» над «Сочи» в Кубке России

Аудио-версия:
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о крупной победе своих подопечных над «Сочи» (3:0) в 6-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Станислав Матвеев из Троицка.

Fonbet Кубок России . Группа B. 6-й тур
23 октября 2025, четверг. 18:30 МСК
Краснодар
Окончен
3 : 0
Сочи
1:0 Козлов – 21'     2:0 Кордоба – 86'     3:0 Батчи – 90+4'    

«По большей части всем доволен. Доволен тем, что играли в футбол и показали комбинационную игру. Все голы забили на скорости. И понравилось отношение: игра ничего не решала с турнирной точки зрения, но все зрители получили удовольствие», — заявил Мусаев в эфире «Матч ТВ».

«Краснодар» занял первое место в группе B, набрав в шести матчах 14 очков. В плей-офф Пути РПЛ Кубка России подопечные Мурада Мусаева сыграют с «Оренбургом». «Сочи» с тремя набранными очками на групповом этапе расположился на последнем месте и завершил выступления на турнире.

