Мурад Мусаев прокомментировал разгромную победу «Краснодара» над «Сочи» в Кубке России

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о крупной победе своих подопечных над «Сочи» (3:0) в 6-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Станислав Матвеев из Троицка.

«По большей части всем доволен. Доволен тем, что играли в футбол и показали комбинационную игру. Все голы забили на скорости. И понравилось отношение: игра ничего не решала с турнирной точки зрения, но все зрители получили удовольствие», — заявил Мусаев в эфире «Матч ТВ».

«Краснодар» занял первое место в группе B, набрав в шести матчах 14 очков. В плей-офф Пути РПЛ Кубка России подопечные Мурада Мусаева сыграют с «Оренбургом». «Сочи» с тремя набранными очками на групповом этапе расположился на последнем месте и завершил выступления на турнире.