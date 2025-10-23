Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Балтика» — «Локомотив»: гол хозяев на 12-й минуте был отменён после просмотра VAR

В эти минуты идёт матч 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются «Балтика» и «Локомотив». Игра проходит на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступает Павел Шадыханов из Москвы. На момент выхода новости счёт в игре 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 12-й минуте защитник «Балтики» Иван Беликов забил гол, который был отменён после просмотра VAR.

После пяти матчей в группе D «Локомотив» набрал 10 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Балтика» — третья (пять).

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обошли соперника со счётом 4:3.

Самые титулованные футбольные клубы России: