Главная Футбол Новости

Фенербахче — Штутгарт, результат матча 23 октября 2025, счёт 1:0, 3-й тур общего этапа Лиги Европы — 2025/2026

«Фенербахче» с Тедеско победил «Штутгарт» в 3-м туре общего этапа Лиги Европы
Комментарии

Завершился матч 3-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026, в котором встречались турецкий «Фенербахче» и немецкий «Штутгарт». Команды играли на стадионе «Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле. Победу со счётом 1:0 праздновали подопечные Доменико Тедеско.

Лига Европы . Общий этап. 3-й тур
23 октября 2025, четверг. 19:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
1 : 0
Штутгарт
Штутгарт, Германия
1:0 Актюркоглу – 34'    

На 34-й минуте хозяева поля получили право на пенальти. Нападающий Керем Актюркоглу ударом «с точки» вывел «Фенербахче» вперёд.

Таким образом, «Фенербахче» набрал шесть очков в трёх стартовых матчах турнира. В активе «Штутгарта» осталось три очка. В 4-м туре стамбульцы сыграют в Чехии с «Викторией Пльзень», а клуб Бундеслиги примет на своём поле «Фейеноорд». Оба матча пройдут в четверг, 6 ноября.

Календарь Лиги Европы сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги Европы сезона-2025/2026
