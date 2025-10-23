«Фенербахче» с Тедеско победил «Штутгарт» в 3-м туре общего этапа Лиги Европы

Завершился матч 3-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026, в котором встречались турецкий «Фенербахче» и немецкий «Штутгарт». Команды играли на стадионе «Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле. Победу со счётом 1:0 праздновали подопечные Доменико Тедеско.

На 34-й минуте хозяева поля получили право на пенальти. Нападающий Керем Актюркоглу ударом «с точки» вывел «Фенербахче» вперёд.

Таким образом, «Фенербахче» набрал шесть очков в трёх стартовых матчах турнира. В активе «Штутгарта» осталось три очка. В 4-м туре стамбульцы сыграют в Чехии с «Викторией Пльзень», а клуб Бундеслиги примет на своём поле «Фейеноорд». Оба матча пройдут в четверг, 6 ноября.