Гоу Эхед Иглс — Астон Вилла, результат матча 23 октября, счёт 2:1, Лига Европы 2025/2026

«Гоу Эхед Иглс» переиграл «Астон Виллу» в матче Лиги Европы
Аудио-версия:
Комментарии

Завершён матч 3-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА, в котором встречались «Гоу Эхед Иглс» (Девентер, Нидерланды) и «Астон Вилла» (Бирмингем, Англия). Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали хозяева поля. Встреча состоялась на стадионе «Де Аделарсхорст» (Девентер, Нидерланды). В качестве главного арбитра матча выступил Филип Глова (Словакия).

Лига Европы . Общий этап. 3-й тур
23 октября 2025, четверг. 19:45 МСК
Гоу Эхед Иглс
Девентер, Нидерланды
Окончен
2 : 1
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
0:1 Гессан – 4'     1:1 Сюре – 42'     2:1 Дейл – 61'    

Эванн Гессан на четвёртой минуте вывел гостей вперёд, Матис Сюре на 42-й минуте сравнял счёт, Матс Дейл забил победный гол на 61-й минуте.

После этой игры «Гоу Эхед Иглс» с шестью очками находится в средней части сводной таблицы Лиги Европы, «Астон Вилла» располагается в верхней её части, у этой команды тоже шесть очков.

В следующем туре «Гоу Эхед Иглс» 6 ноября сыграет в гостях с «Ред Булл Зальцбург», «Астон Вилла» в тот же день примет на своём поле «Маккаби» из Тель-Авива.

