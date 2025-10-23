«Гоу Эхед Иглс» переиграл «Астон Виллу» в матче Лиги Европы

Завершён матч 3-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА, в котором встречались «Гоу Эхед Иглс» (Девентер, Нидерланды) и «Астон Вилла» (Бирмингем, Англия). Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали хозяева поля. Встреча состоялась на стадионе «Де Аделарсхорст» (Девентер, Нидерланды). В качестве главного арбитра матча выступил Филип Глова (Словакия).

Эванн Гессан на четвёртой минуте вывел гостей вперёд, Матис Сюре на 42-й минуте сравнял счёт, Матс Дейл забил победный гол на 61-й минуте.

После этой игры «Гоу Эхед Иглс» с шестью очками находится в средней части сводной таблицы Лиги Европы, «Астон Вилла» располагается в верхней её части, у этой команды тоже шесть очков.

В следующем туре «Гоу Эхед Иглс» 6 ноября сыграет в гостях с «Ред Булл Зальцбург», «Астон Вилла» в тот же день примет на своём поле «Маккаби» из Тель-Авива.