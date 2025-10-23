Скидки
Янг Бойз — ПФК Лудогорец. Прямая трансляция
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Балтика» — «Локомотив»: Сарвели открыл счёт в матче на 45-й минуте

«Балтика» — «Локомотив»: Сарвели открыл счёт в матче на 45-й минуте
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты идёт матч 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются «Балтика» и «Локомотив». Игра проходит на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступает Павел Шадыханов из Москвы. На момент выхода новости счёт в игре 1:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа D. 6-й тур
23 октября 2025, четверг. 21:00 МСК
Балтика
Калининград
2-й тайм
1 : 2
Локомотив М
Москва
0:1 Сарвели – 45+1'     0:2 Тимофеев – 49'     1:2 Степанов – 90+1'    

На 45-й минуте нападающий Владислав Сарвели открыл счёт в матче.

Ранее, на 12-й минуте, защитник «Балтики» Иван Беликов забил гол, который был отменён после просмотра VAR.

После пяти матчей в группе D «Локомотив» набрал 10 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Балтика» — третья (пять).

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обошли соперника со счётом 4:3.

Календарь матчей Кубка России сезона-2025/2026
Турнирная таблица Кубка России сезона-2025/2026
Комментарии
