Янг Бойз — ПФК Лудогорец. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Мбаппе — о матче с «Ювентусом»: давайте продолжим в том же духе, впереди — «эль класико»

Мбаппе — о матче с «Ювентусом»: давайте продолжим в том же духе, впереди — «эль класико»
Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе призвал команду играть в том же духе после победы в матче с «Ювентусом» в 3-м туре Лиги чемпионов (1:0).

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
22 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 0
Ювентус
Турин, Италия
1:0 Беллингем – 57'    

«Команда на правильном пути. Давайте продолжим в том же духе. Впереди — «эль класико». До встречи, мадридисты», — написал французский футболист в своём аккаунте в социальной сети.

«Королевский клуб» встретится с «Барселоной» в матче 10-го тура чемпионата Испании. Игра состоится в воскресенье и пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Испания — Примера . 10-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После девяти туров Примеры «Реал» набрал 24 очка и занимает первое место. «Барселона» заработала 22 очка и располагается на второй строчке.

Новости. Футбол
