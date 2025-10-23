Мбаппе — о матче с «Ювентусом»: давайте продолжим в том же духе, впереди — «эль класико»

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе призвал команду играть в том же духе после победы в матче с «Ювентусом» в 3-м туре Лиги чемпионов (1:0).

«Команда на правильном пути. Давайте продолжим в том же духе. Впереди — «эль класико». До встречи, мадридисты», — написал французский футболист в своём аккаунте в социальной сети.

«Королевский клуб» встретится с «Барселоной» в матче 10-го тура чемпионата Испании. Игра состоится в воскресенье и пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

После девяти туров Примеры «Реал» набрал 24 очка и занимает первое место. «Барселона» заработала 22 очка и располагается на второй строчке.

