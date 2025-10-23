Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Шахтёр» проиграл «Легии», пропустив решающий гол на 90+4-й минуте в Лиге конференций

Завершился матч 2-го тура общего этапа Лиги конференций сезона-2025/2026, в котором встречались украинский «Шахтёр» и польская «Легия». Команды играли на стадионе «Мейски имени Хенрика Реймана» (Краков, Польша). Встреча закончилась победой поляков со счётом 2:1.

На 16-й минуте полузащитник Рафал Аугустыняк вывел «Легию» вперёд. На 61-й минуте нападающий Лука Мейреллес восстановил равенство в счёте. На 90+4-й минуте Аугустыняк оформил дубль и принёс своей команде победу.

Таким образом, «Шахтёр» остался с тремя очками в турнире. В минувшем туре команда победила «Абердин» (3:2). «Легия» набрала свои первые три очка. Ранее поляки уступили «Самсунспору» (0:1). В 3-м туре «Шахтёр» примет исландский «Брейдаблик», а «Легия» сыграет в Словении с «Целе».