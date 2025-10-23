Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Янг Бойз — ПФК Лудогорец. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шахтер — Легия, результат матча 23 октября 2025, счёт 1:2, 2-й тур общего этапа Лиги конференций — 2025/2026

«Шахтёр» проиграл «Легии», пропустив решающий гол на 90+4-й минуте в Лиге конференций
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 2-го тура общего этапа Лиги конференций сезона-2025/2026, в котором встречались украинский «Шахтёр» и польская «Легия». Команды играли на стадионе «Мейски имени Хенрика Реймана» (Краков, Польша). Встреча закончилась победой поляков со счётом 2:1.

Лига конференций . Общий этап. 2-й тур
23 октября 2025, четверг. 19:45 МСК
Шахтёр
Украина
Окончен
1 : 2
Легия
Варшава, Польша
0:1 Аугустыняк – 16'     1:1 Мейреллес – 61'     1:2 Аугустыняк – 90+4'    

На 16-й минуте полузащитник Рафал Аугустыняк вывел «Легию» вперёд. На 61-й минуте нападающий Лука Мейреллес восстановил равенство в счёте. На 90+4-й минуте Аугустыняк оформил дубль и принёс своей команде победу.

Таким образом, «Шахтёр» остался с тремя очками в турнире. В минувшем туре команда победила «Абердин» (3:2). «Легия» набрала свои первые три очка. Ранее поляки уступили «Самсунспору» (0:1). В 3-м туре «Шахтёр» примет исландский «Брейдаблик», а «Легия» сыграет в Словении с «Целе».

Календарь Лиги конференций сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги конференций сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Гарантирую: мы будем сражаться как звери». Противоречивый старт Николича в Греции
«Гарантирую: мы будем сражаться как звери». Противоречивый старт Николича в Греции
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android