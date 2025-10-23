Скидки
Главная Футбол Новости

Лион — Базель, результат матча 23 октября 2025, счет 2:0, 3-й тур общего этапа Лиги Европы 2025/2026

«Лион» обыграл «Базель» и одержал третью победу подряд в Лиге Европы
Завершился матч 3-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались «Лион» и «Базель». Игра проходила на стадионе «Групама» в Лионе. В качестве главного арбитра встречи выступил Манфредас Лукьянчукас. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Лига Европы . Общий этап. 3-й тур
23 октября 2025, четверг. 19:45 МСК
Лион
Лион, Франция
Окончен
2 : 0
Базель
Базель, Швейцария
1:0 Толиссо – 3'     2:0 Морейра – 90'    

В начале игры счёт открыл полузащитник «Лиона» Корентин Толиссо. На 90-й минуте нападающий французской команды Афонсу Морейра укрепил её преимущество.

Эта победа стала третьей подряд для «Лиона» в турнире.

В следующем туре общего этапа Лиги Европы «Лион» встретится с «Бетисом» (6 ноября), а «Базель» сыграет с румынским ФКСБ. Матч состоится 6 ноября.

Календарь Лиги Европы сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги Европы сезона-2025/2026
Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

