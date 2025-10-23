«Лион» обыграл «Базель» и одержал третью победу подряд в Лиге Европы

Завершился матч 3-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались «Лион» и «Базель». Игра проходила на стадионе «Групама» в Лионе. В качестве главного арбитра встречи выступил Манфредас Лукьянчукас. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу хозяев.

В начале игры счёт открыл полузащитник «Лиона» Корентин Толиссо. На 90-й минуте нападающий французской команды Афонсу Морейра укрепил её преимущество.

Эта победа стала третьей подряд для «Лиона» в турнире.

В следующем туре общего этапа Лиги Европы «Лион» встретится с «Бетисом» (6 ноября), а «Базель» сыграет с румынским ФКСБ. Матч состоится 6 ноября.

