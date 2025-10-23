Скидки
Янг Бойз — ПФК Лудогорец. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Брага — Црвена Звезда, результат матча 23 октября, счёт 2:0, Лига Европы 2025/2026

«Брага» обыграла «Црвену Звезду» в 3-м туре общего этапа Лиги Европы
Комментарии

Окончен матч 3-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА, в котором встречались «Брага» (Португалия) и «Црвена Звезда» (Сербия). Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали хозяева поля. Встреча состоялась на стадионе «Мунисипал-ди-Брага» (Брага, Португалия). Этот матч обслуживала бригада арбитров во главе с Эспеном Эскосом (Норвегия).

Лига Европы . Общий этап. 3-й тур
23 октября 2025, четверг. 19:45 МСК
Брага
Брага, Португалия
Окончен
2 : 0
Црвена Звезда
Белград, Сербия
1:0 Наварро – 22'     2:0 Доржелес – 72'    

Фран Наварро открыл счёт в этой игре на 22-й минуте, Марио Доржелес на 72-й минуте удвоил преимущество команды.

После этой игры «Брага» с девятью очками возглавляет сводную таблицу Лиги Европы, «Црвена Звезда» с одним очком находится в нижней её части.

В следующем туре «Брага» 6 ноября примет на своём поле «Генк», «Црвена Звезда» в тот же день дома сыграет с «Лиллем».

Календарь Лиги Европы
Турнирная таблица Лиги Европы
