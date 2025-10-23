«Брага» обыграла «Црвену Звезду» в 3-м туре общего этапа Лиги Европы

Окончен матч 3-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА, в котором встречались «Брага» (Португалия) и «Црвена Звезда» (Сербия). Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали хозяева поля. Встреча состоялась на стадионе «Мунисипал-ди-Брага» (Брага, Португалия). Этот матч обслуживала бригада арбитров во главе с Эспеном Эскосом (Норвегия).

Фран Наварро открыл счёт в этой игре на 22-й минуте, Марио Доржелес на 72-й минуте удвоил преимущество команды.

После этой игры «Брага» с девятью очками возглавляет сводную таблицу Лиги Европы, «Црвена Звезда» с одним очком находится в нижней её части.

В следующем туре «Брага» 6 ноября примет на своём поле «Генк», «Црвена Звезда» в тот же день дома сыграет с «Лиллем».