Реклама
Главная Футбол Новости

Форвард «Барселоны» Маркус Рашфорд высказался о «Реале» перед «эль класико» в Ла Лиге

Форвард «Барселоны» Маркус Рашфорд высказался о «Реале» перед «эль класико» в Ла Лиге
Комментарии

Нападающий «Барселоны» Маркус Рашфорд поделился ожиданиями от предстоящей встречи с мадридским «Реалом» в рамках 10-го тура испанской Ла Лиги. Команды сыграют в воскресенье, 26 октября, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Испания — Примера . 10-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
«У «Реала» очень сильная команда и выдающийся тренер, и они в отличной форме. Меня это не удивляет, ведь у них есть топовые игроки, поэтому я ожидаю тяжёлого и захватывающего матча.

Мы сделаем всё возможное, чтобы победить, и это будет непросто, но мы готовы к этому испытанию. Если мы сыграем так, как планируем, это будет великий день для нас», — приводит слова Рашфорда Barça Universal в соцсети X.

У Алонсо-игрока скверные цифры с «Барсой». Хотя в «Реале» он застал «золотую эру «класико»
У Алонсо-игрока скверные цифры с «Барсой». Хотя в «Реале» он застал «золотую эру «класико»
