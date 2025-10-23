«Манчестер Юнайтед» составил шорт-лист из шести полузащитников на 2026 год — talkSPORT

«Манчестер Юнайтед» готов подписать двух новых полузащитников в 2026 году. Главный тренер команды Рубен Аморим хочет, чтобы центр поля манкунианцев был более быстрым и атлетичным. В этих целях «красные дьяволы» составили список из шести игроков, которых они могут купить в грядущем году. Об этом сообщает talkSPORT.

По информации источника, в указанный список входят Карлос Балеба («Брайтон»), Эллиот Андерсон («Ноттингем Форест»), Адам Уортон («Кристал Пэлас»), Ангело Штиллер («Штутгарт»), Конор Галлахер («Атлетико» Мадрид), Андрей Сантос («Челси»).

Подчёркивается, что не исключён вариант с продажей полузащитников Бруну Фернандеша и Кобби Майну грядущим летом.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: