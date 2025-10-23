Генсекретарь РФС: есть целые поколения талантливых игроков, ставших жертвами лимита

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов порассуждал на тему изменения лимита на легионеров в Мир РПЛ.
«Лимит — это механизм правового регулирования, создающий определённые условия при подготовке к каким-то соревнованиям. Вы с помощью него искусственно увеличиваете количество отечественных игроков в основных составах клубов, расширяя тем самым выборку для главного тренера национальной команды. Хорошо это? Если лимит — единственная мера, ничего к нему не прилагается, такой протекционизм будет иметь обратную сторону.
[Формируются] условия, при которых игроки не хотят прогрессировать»: «Зачем, если платят за паспорт? Даже когда игрок сидит на скамейке, потому что на замену выходить тоже должны россияне. В нашей футбольной истории есть целые поколения очень талантливых игроков, которые стали жертвами жёсткого лимита», — приводит слова Митрофанова «Коммерсантъ».
Ранее сообщалось, что рассматривается вариант с 10 легионерами в заявке, из которых на поле одновременно могут находиться пять. На текущий момент клубы РПЛ могут включать в заявку не более 13 иностранных игроков. Также одновременно на поле могут находиться не более восьми легионеров.
