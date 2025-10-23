Генсекретарь РФС: есть целые поколения талантливых игроков, ставших жертвами лимита

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов порассуждал на тему изменения лимита на легионеров в Мир РПЛ.

«Лимит — это механизм правового регулирования, создающий определённые условия при подготовке к каким-то соревнованиям. Вы с помощью него искусственно увеличиваете количество отечественных игроков в основных составах клубов, расширяя тем самым выборку для главного тренера национальной команды. Хорошо это? Если лимит — единственная мера, ничего к нему не прилагается, такой протекционизм будет иметь обратную сторону.

[Формируются] условия, при которых игроки не хотят прогрессировать»: «Зачем, если платят за паспорт? Даже когда игрок сидит на скамейке, потому что на замену выходить тоже должны россияне. В нашей футбольной истории есть целые поколения очень талантливых игроков, которые стали жертвами жёсткого лимита», — приводит слова Митрофанова «Коммерсантъ».

Ранее сообщалось, что рассматривается вариант с 10 легионерами в заявке, из которых на поле одновременно могут находиться пять. На текущий момент клубы РПЛ могут включать в заявку не более 13 иностранных игроков. Также одновременно на поле могут находиться не более восьми легионеров.

Материалы по теме Павлюченко рассказал, что сделал бы на месте министерства спорта вместо ужесточения лимита

Самые титулованные футбольные клубы России: