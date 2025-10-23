Скидки
Янг Бойз — ПФК Лудогорец. Прямая трансляция
Онопко ответил, могут ли Осипенко и Дивеев усилить «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед»

Тренер «Ростова» Виктор Онопко ответил на вопрос, могут ли защитники сборной России Максим Осипенко и Игорь Дивеев усилить, соответственно, «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед». Ранее подобную мысль высказал тренер Николай Писарев.

«Я согласен с тем, что любые наши ребята, которые вызываются в сборную, усилят практически любой чемпионат», — приводит слова Онопко «РБ Спорт».

Игорь Дивеев выступает за московский ЦСКА с лета 2019 года. В текущем сезоне у защитника 12 матчей и три гола за армейцев во всех турнирах. Осипенко летом перебрался из «Ростова» в «Динамо» и забил два мяча в 12 играх во всех турнирах.

