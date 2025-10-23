«Балтика» — «Локомотив»: Тимофеев укрепил преимущество московской команды

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В эти минуты идёт матч 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются «Балтика» и «Локомотив». Игра проходит на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступает Павел Шадыханов из Москвы. На момент выхода новости счёт в игре 2:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В начале второго тайма полузащитник Артём Тимофеев укрепил преимущество московской команды. На 52-й минуте голом отметился защитник хозяев Кевин Андраде, но он был отменён после просмотра VAR.

Ранее, на 12-й минуте, защитник «Балтики» Иван Беликов забил гол, который был отменён после просмотра VAR. На 45-й минуте нападающий Владислав Сарвели открыл счёт в матче.

После пяти встреч в группе D «Локомотив» набрал 10 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Балтика» — третья (пять).

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обошли соперника со счётом 4:3.

