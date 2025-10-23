Скидки
Янг Бойз — ПФК Лудогорец. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Итоговая таблица группового этапа Пути РПЛ Кубка России — 2025/2026

Итоговая таблица группового этапа Пути РПЛ Кубка России — 2025/2026
Сегодня, 23 октября, завершился групповой этап Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. Первые места в своих группах заняли «Зенит», «Краснодар», «Спартак» и ЦСКА. На вторых строчках оказались «Оренбург», «Динамо» Москва, «Динамо» Махачкала и «Локомотив». Все восемь команд сыграют в плей-офф Пути РПЛ.

На третьих местах в группах оказались «Рубин», «Крылья Советов», «Ростов» и «Балтика». Они продолжат выступления в Пути регионов. Занявшие последние места «Ахмат», «Сочи», «Пари НН» и «Акрон» покинули турнир.

Итоговая таблица группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2025/2026

Группа A1234ИВНПМячиО% очков
1Зенит6: 03: 02: 1660019-518100.0
2Оренбург3: 50: 0 4: 22: 163036-14844.4
3Рубин0: 12: 03: 3 4: 362045-9633.3
4Ахмат1: 20: 12: 061058-10422.2
Группа B1234ИВНПМячиО% очков
1Краснодар0: 0 4: 21: 23: 0650114-51477.8
2Динамо М0: 44: 03: 2630311-61161.1
3Крылья Советов1: 20: 0 5: 43: 3 5: 463037-11844.4
4Сочи2: 40: 41: 1 5: 361058-18316.7
Группа C1234ИВНПМячиО% очков
1Спартак М1: 1 3: 41: 24: 0640213-51372.2
2Динамо Мх1: 31: 1 4: 21: 065019-71372.2
3Ростов0: 21: 34: 162048-9738.9
4Пари Нижний Новгород1: 21: 21: 061054-13316.7
Группа D1234ИВНПМячиО
1ЦСКА2: 11: 1 9: 103: 264029-51372.2
2Локомотив М0: 0 2: 42: 02: 0640210-41372.2
3Балтика0: 21: 23: 062046-9527.8
4Акрон1: 1 5: 41: 32: 162046-13527.8
