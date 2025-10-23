Итоговая таблица группового этапа Пути РПЛ Кубка России — 2025/2026

Сегодня, 23 октября, завершился групповой этап Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. Первые места в своих группах заняли «Зенит», «Краснодар», «Спартак» и ЦСКА. На вторых строчках оказались «Оренбург», «Динамо» Москва, «Динамо» Махачкала и «Локомотив». Все восемь команд сыграют в плей-офф Пути РПЛ.

На третьих местах в группах оказались «Рубин», «Крылья Советов», «Ростов» и «Балтика». Они продолжат выступления в Пути регионов. Занявшие последние места «Ахмат», «Сочи», «Пари НН» и «Акрон» покинули турнир.

Итоговая таблица группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2025/2026