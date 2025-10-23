Итоговая таблица группового этапа Пути РПЛ Кубка России — 2025/2026
Сегодня, 23 октября, завершился групповой этап Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. Первые места в своих группах заняли «Зенит», «Краснодар», «Спартак» и ЦСКА. На вторых строчках оказались «Оренбург», «Динамо» Москва, «Динамо» Махачкала и «Локомотив». Все восемь команд сыграют в плей-офф Пути РПЛ.
На третьих местах в группах оказались «Рубин», «Крылья Советов», «Ростов» и «Балтика». Они продолжат выступления в Пути регионов. Занявшие последние места «Ахмат», «Сочи», «Пари НН» и «Акрон» покинули турнир.
Итоговая таблица группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2025/2026
|Группа A
|1
|2
|3
|4
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|% очков
|1
|Зенит
|6: 0
|3: 0
|2: 1
|6
|6
|0
|0
|19-5
|18
|100.0
|2
|Оренбург
|3: 5
|0: 0 4: 2
|2: 1
|6
|3
|0
|3
|6-14
|8
|44.4
|3
|Рубин
|0: 1
|2: 0
|3: 3 4: 3
|6
|2
|0
|4
|5-9
|6
|33.3
|4
|Ахмат
|1: 2
|0: 1
|2: 0
|6
|1
|0
|5
|8-10
|4
|22.2
|Группа B
|1
|2
|3
|4
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|% очков
|1
|Краснодар
|0: 0 4: 2
|1: 2
|3: 0
|6
|5
|0
|1
|14-5
|14
|77.8
|2
|Динамо М
|0: 4
|4: 0
|3: 2
|6
|3
|0
|3
|11-6
|11
|61.1
|3
|Крылья Советов
|1: 2
|0: 0 5: 4
|3: 3 5: 4
|6
|3
|0
|3
|7-11
|8
|44.4
|4
|Сочи
|2: 4
|0: 4
|1: 1 5: 3
|6
|1
|0
|5
|8-18
|3
|16.7
|Группа C
|1
|2
|3
|4
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|% очков
|1
|Спартак М
|1: 1 3: 4
|1: 2
|4: 0
|6
|4
|0
|2
|13-5
|13
|72.2
|2
|Динамо Мх
|1: 3
|1: 1 4: 2
|1: 0
|6
|5
|0
|1
|9-7
|13
|72.2
|3
|Ростов
|0: 2
|1: 3
|4: 1
|6
|2
|0
|4
|8-9
|7
|38.9
|4
|Пари Нижний Новгород
|1: 2
|1: 2
|1: 0
|6
|1
|0
|5
|4-13
|3
|16.7
|Группа D
|1
|2
|3
|4
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|ЦСКА
|2: 1
|1: 1 9: 10
|3: 2
|6
|4
|0
|2
|9-5
|13
|72.2
|2
|Локомотив М
|0: 0 2: 4
|2: 0
|2: 0
|6
|4
|0
|2
|10-4
|13
|72.2
|3
|Балтика
|0: 2
|1: 2
|3: 0
|6
|2
|0
|4
|6-9
|5
|27.8
|4
|Акрон
|1: 1 5: 4
|1: 3
|2: 1
|6
|2
|0
|4
|6-13
|5
|27.8
Материалы по теме
Комментарии