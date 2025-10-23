Аршавин — о российских игроках: весь мир знает только и меня и Канчельскиса отчасти

Бывший нападающий сборной России и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин отреагировал на слова прохожего в Мадриде, приехавшего из Гонконга, который узнал российского футболиста и назвал его «легендой».

– Не, ну видишь, я global star, а не местечковый мадридский (улыбается).

– У меня ощущение, что ваше поколение и поколение постарше, которые прекрасно играли в Европе, которых знает весь мир, не понимают, какие они звёзды.

– Ну, во-первых, весь мир знает только меня – это раз.

– И Канчельскиса.

– И Канчельскиса отчасти.

– Разве у тебя нет ощущения, что ты мог бы быть такой же международной звездой, как Зидан?

– Если бы я играл как Зидан, я бы мог быть такой [звездой].

– Ты был шестым в голосовании за «Золотой мяч».

– Это только один год.

– Неважно. При живых Месси, Роналду, Хави, Иньесте, Лэмпарде, Джеррарде ты был шестым, Андрюх.

– Они, кстати, не были впереди меня. Эти все были ниже. Ну, там Торрес был, Иньеста, по-моему, Хави и вот эти двое.

Во-первых, это был всего один год. Но неважно – тебя global делает даже не твой уровень игры, а то, где ты играешь. Вообще, если ты играешь в английской лиге, ты global – в моё время так было. Это сейчас все лиги мира показывают, а раньше – только Англия. А Испания – шутка, не знаю, вставят это или нет, – это местечковая такая история, — сказал Аршавин в видео на YouTube-канале «Фонбет».

