Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Янг Бойз — ПФК Лудогорец. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Том Локьер, переживший остановку сердца, подписал контракт с новым клубом

Том Локьер, переживший остановку сердца, подписал контракт с новым клубом
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник английского «Лутон Таун» Том Локьер, переживший остановку сердца, подписал контракт с «Бристоль Роверс». Об этом сообщает официальный сайт «пиратов».

Срок трудового договора футболиста с его новым клубом рассчитан на один год. В декабре 2023 года Локьер, выступавший тогда за «шляпников», перенёс остановку сердца во время матча 17-го тура АПЛ с «Борнмутом». После этого защитнику установили имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор.

Том Локьер является воспитанником «Кардифф Сити» и «Бристоль Роверс». На взрослом уровне он ранее уже выступал за «пиратов» с 2012 по 2019 год. В послужном списке футболиста также есть «Чарльтон Атлетик».

На данный момент «Бристоль Роверс» занимает 16-е место в турнирной таблице Второй английской лиги.

Материалы по теме
Бывший вратарь сборной Англии Скотт Карсон завершил карьеру
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android