Том Локьер, переживший остановку сердца, подписал контракт с новым клубом

Бывший защитник английского «Лутон Таун» Том Локьер, переживший остановку сердца, подписал контракт с «Бристоль Роверс». Об этом сообщает официальный сайт «пиратов».

Срок трудового договора футболиста с его новым клубом рассчитан на один год. В декабре 2023 года Локьер, выступавший тогда за «шляпников», перенёс остановку сердца во время матча 17-го тура АПЛ с «Борнмутом». После этого защитнику установили имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор.

Том Локьер является воспитанником «Кардифф Сити» и «Бристоль Роверс». На взрослом уровне он ранее уже выступал за «пиратов» с 2012 по 2019 год. В послужном списке футболиста также есть «Чарльтон Атлетик».

На данный момент «Бристоль Роверс» занимает 16-е место в турнирной таблице Второй английской лиги.