«Лилль» — ПАОК: Чалов сделал результативную передачу пяткой на 42-й минуте

В эти минуты идёт матч 3-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречаются «Лилль» и ПАОК. Игра проходит на стадионе «Декатлон Арена — Пьер-Моруа» во Франции. Стартовый свисток судьи прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 42-й минуте российский нападающий ПАОКа Фёдор Чалов сделал результативную передачу пяткой на полузащитника Янниса Константелиаса.

В минувшем туре французская команда встречалась с итальянской «Ромой» и одержала победу со счётом 1:0. Греческий клуб играл с испанской «Сельтой» и потерпел поражение со счётом 1:3.

В следующем туре подопечные Бруно Женезио проведут матч с «Црвеной Звездой» (6 ноября), а команда Рэзвана Луческу встретится с «Янг Бойз» (6 ноября).

