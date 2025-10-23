Скидки
Янг Бойз — ПФК Лудогорец. Прямая трансляция
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Балтика — Локомотив, результат матча 23 октября 2025, счет 1:2, Кубок России 2025/2026

«Локомотив» в гостях победил «Балтику» в матче КР с тремя отменёнными голами у хозяев
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались «Балтика» и «Локомотив». Игра проходила на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступил Павел Шадыханов из Москвы. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу гостей.

Fonbet Кубок России . Группа D. 6-й тур
23 октября 2025, четверг. 21:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 2
Локомотив М
Москва
0:1 Сарвели – 45+1'     0:2 Тимофеев – 49'     1:2 Степанов – 90+1'    

На 10-й минуте защитник «Балтики» Иван Беликов забил гол, который был отменён после просмотра VAR. Через две минуты Сергей Пряхин поразил ворота соперника, однако это взятие ворот также было отменено после работы VAR. На 45-й минуте нападающий железнодорожников Владислав Сарвели открыл счёт в матче.

В начале второго тайма полузащитник Артём Тимофеев укрепил преимущество московской команды. На 52-й минуте голом отметился защитник хозяев Кевин Андраде, но он был отменён из-за офсайда. На 90+1-й минуте полузащитник калининградского клуба Айман Мурид сократил отставание в счёте.

После шести встреч в группе D «Локомотив» набрал 13 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Балтика» — третья (пять очков).

Календарь матчей Кубка России сезона-2025/2026
Турнирная таблица Кубка России сезона-2025/2026
