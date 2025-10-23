Арсен Венгер: станет ли «Арсенал» чемпионом по итогам сезона? Да, без сомнения

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала», а ныне глава технической исследовательской группы ФИФА Арсен Венгер поделился мнением о перспективах «канониров» в нынешнем сезоне АПЛ. На данный момент лондонцы возглавляют турнирную таблицу чемпионата Англии.

«Станет ли «Арсенал» чемпионом по итогам сезона? Да, без сомнения. Вы может сказать, что я так говорю каждый год, но в нынешнем сезоне у них достаточно крепкая команда, чтобы справиться с любыми трудностями.

Когда в прошлом сезоне они потеряли Кая Хаверца и Букайо Саку, это оказалось слишком ощутимо, но теперь у них есть Нони Мадуэке, Эберечи Эзе, Габриэл Мартинелли, Леандро Троссард. Сзади у них играет Кристьян Москера, на флангах и в центре обороны у них есть варианты для ротации. Майлз Льюис-Скелли пока что не вписывается в команду, но при этом он игрок сборной Англии», – приводит слова Венгера Sports Illustrated.