Янг Бойз — ПФК Лудогорец. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Арсен Венгер: станет ли «Арсенал» чемпионом по итогам сезона? Да, без сомнения

Арсен Венгер: станет ли «Арсенал» чемпионом по итогам сезона? Да, без сомнения
Бывший главный тренер лондонского «Арсенала», а ныне глава технической исследовательской группы ФИФА Арсен Венгер поделился мнением о перспективах «канониров» в нынешнем сезоне АПЛ. На данный момент лондонцы возглавляют турнирную таблицу чемпионата Англии.

«Станет ли «Арсенал» чемпионом по итогам сезона? Да, без сомнения. Вы может сказать, что я так говорю каждый год, но в нынешнем сезоне у них достаточно крепкая команда, чтобы справиться с любыми трудностями.

Когда в прошлом сезоне они потеряли Кая Хаверца и Букайо Саку, это оказалось слишком ощутимо, но теперь у них есть Нони Мадуэке, Эберечи Эзе, Габриэл Мартинелли, Леандро Троссард. Сзади у них играет Кристьян Москера, на флангах и в центре обороны у них есть варианты для ротации. Майлз Льюис-Скелли пока что не вписывается в команду, но при этом он игрок сборной Англии», – приводит слова Венгера Sports Illustrated.

