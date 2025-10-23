Кубок России — 2025/2026 по футболу: результаты на 23 октября, календарь, таблица

Сегодня, 23 октября, в 6-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 состоялись две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Кубка России сезона-2025/2026 23 октября:

«Краснодар» – «Сочи» — 3:0;

«Балтика» – «Локомотив» – 1:2.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти московская команда оказалась сильнее соперника — 4:3.

Самые титулованные футбольные клубы России: