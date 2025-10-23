Три гола «Балтики» в ворота «Локомотива» были отменены в матче Кубка России
Три мяча «Балтики», забитые в ворота «Локомотива» в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, были отменены. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу железнодорожников.
Fonbet Кубок России . Группа D. 6-й тур
23 октября 2025, четверг. 21:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 2
Локомотив М
Москва
0:1 Сарвели – 45+1' 0:2 Тимофеев – 49' 1:2 Степанов – 90+1'
Первый мяч калининградской команды был не засчитан после того, как на 10-й минуте защитник «Балтики» Иван Беликов поразил ворота соперника. До этого Сергей Пряхин сделал ассист на Беликова, находясь в положении «вне игры».
Через две минуты сам Пряхин поразил ворота железнодорожников, но это взятие ворот было отменено из-за опасной игры защитника «Балтики» Кевина Андраде в штрафной.
На 52-й минуте голом отметился уже Андраде, но он был отменён, так как футболист находился в офсайде.
