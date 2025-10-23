Три гола «Балтики» в ворота «Локомотива» были отменены в матче Кубка России

Три мяча «Балтики», забитые в ворота «Локомотива» в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, были отменены. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу железнодорожников.

Первый мяч калининградской команды был не засчитан после того, как на 10-й минуте защитник «Балтики» Иван Беликов поразил ворота соперника. До этого Сергей Пряхин сделал ассист на Беликова, находясь в положении «вне игры».

Через две минуты сам Пряхин поразил ворота железнодорожников, но это взятие ворот было отменено из-за опасной игры защитника «Балтики» Кевина Андраде в штрафной.

На 52-й минуте голом отметился уже Андраде, но он был отменён, так как футболист находился в офсайде.

