Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Янг Бойз — ПФК Лудогорец. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Три гола «Балтики» в ворота «Локомотива» были отменены в матче Кубка России

Три гола «Балтики» в ворота «Локомотива» были отменены в матче Кубка России
Аудио-версия:
Комментарии

Три мяча «Балтики», забитые в ворота «Локомотива» в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, были отменены. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу железнодорожников.

Fonbet Кубок России . Группа D. 6-й тур
23 октября 2025, четверг. 21:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 2
Локомотив М
Москва
0:1 Сарвели – 45+1'     0:2 Тимофеев – 49'     1:2 Степанов – 90+1'    

Первый мяч калининградской команды был не засчитан после того, как на 10-й минуте защитник «Балтики» Иван Беликов поразил ворота соперника. До этого Сергей Пряхин сделал ассист на Беликова, находясь в положении «вне игры».

Через две минуты сам Пряхин поразил ворота железнодорожников, но это взятие ворот было отменено из-за опасной игры защитника «Балтики» Кевина Андраде в штрафной.

На 52-й минуте голом отметился уже Андраде, но он был отменён, так как футболист находился в офсайде.

Материалы по теме
Игрок «Балтики» Петров: ментально нас подготовили очень хорошо, никого бояться не надо

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android