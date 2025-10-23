«Сельта» в большинстве победила «Ниццу» в матче Лиги Европы

Завершён матч 3-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА, в котором встречались «Сельта» (Виго, Испания) и «Ницца» (Франция). Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали футболисты испанской команды. Встреча состоялась на стадионе «Абанка Балаидос» (Виго, Испания). В качестве главного арбитра матча выступил Сандер ван дер Эйк (Нидерланды).

Яго Аспас на второй минуте встречи вывел испанскую команду вперёд. Мохамед-Али Шо на 16-й минуте сравнял счёт. У гостей на 38-й минуте за вторую жёлтую карточку с поля был удалён Жонатан Клосс. Борха Иглесиас на 75-й мрнуте забил победный гол.

После этой игры «Сельта» с шестью очками находится в средней части сводной турнирной таблицы Лиги Европы, «Ницца» располагается в нижней её части без набранных очков.

В следующем туре «Сельта» 6 ноября сыграет в гостях с загребским «Динамо», «Ницца» в тот же день примет на своём поле «Фрайбург».