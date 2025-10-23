Матч Лиги конференций «Риека» — «Спарта» Прага отменён из-за непогоды

Главный судья матча между хорватской «Риекой» и пражской «Спартой» во 2-м туре Лиги конференций принял решение отменить игру из-за сильного шторма. Встреча проходила на стадионе в Риеке.

«Сегодня игра не состоится. Судья дал финальный свисток. Мы сообщим вам о дальнейших действиях», — написано на странице «Спарты» в социальной сети X.

В 1-м туре общего этапа Лиги конференций «Риека» встречалась с «Ноа» из Армении и потерпела поражение со счётом 0:1. В свою очередь, пражский клуб играл с ирландской командой «Шэмрок Роверс», которую он разгромил со счётом 4:1.

