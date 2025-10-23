Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Янг Бойз — ПФК Лудогорец. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Матч Лиги конференций «Риека» — «Спарта» Прага отменён из-за непогоды

Матч Лиги конференций «Риека» — «Спарта» Прага отменён из-за непогоды
Комментарии

Главный судья матча между хорватской «Риекой» и пражской «Спартой» во 2-м туре Лиги конференций принял решение отменить игру из-за сильного шторма. Встреча проходила на стадионе в Риеке.

Лига конференций . Общий этап. 2-й тур
23 октября 2025, четверг. 19:45 МСК
Риека
Риека, Хорватия
Остановлен
0 : 0
Спарта П
Прага, Чехия

«Сегодня игра не состоится. Судья дал финальный свисток. Мы сообщим вам о дальнейших действиях», — написано на странице «Спарты» в социальной сети X.

В 1-м туре общего этапа Лиги конференций «Риека» встречалась с «Ноа» из Армении и потерпела поражение со счётом 0:1. В свою очередь, пражский клуб играл с ирландской командой «Шэмрок Роверс», которую он разгромил со счётом 4:1.

Материалы по теме
«Гарантирую: мы будем сражаться как звери». Противоречивый старт Николича в Греции
«Гарантирую: мы будем сражаться как звери». Противоречивый старт Николича в Греции

Самые скандальные футболисты в истории:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android