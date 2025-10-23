Скидки
Главная Футбол Новости

Фрайбург — Утрехт, результат матча 23 октября, счёт 2:0, Лига Европы 2025/2026

«Фрайбург» переиграл «Утрехт» в 3-м туре Лиги Европы
Комментарии

Окончен матч 3-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА, в котором встречались «Фрайбург» (Германия) и «Утрехт» (Нидерланды). Победу со счётом 2:0 в этой игре одержала немецкая команда. Встреча состоялась на стадионе «Европа-Парк» (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). На этом матче отработала бригада арбитров во главе с Рохитом Сагги (Норвегия).

Лига Европы . Общий этап. 3-й тур
23 октября 2025, четверг. 22:00 МСК
Фрайбург
Фрайбург, Германия
Окончен
2 : 0
Утрехт
Утрехт, Нидерланды
1:0 Судзуки – 20'     2:0 Грифо – 45'    

Юито Судзуки на 20-й минуте открыл счёт в этой игре и вывел хозяев поля вперёд. Винченцо Грифо на 45-й минуте удвоил преимущество команды.

После этой игры «Фрайбург» с семью очками располагается в верхней части сводной таблицы Лиги Европы, «Утрехт» находится в нижней её части без набранных очков.

В следующем туре «Фрайбург» 6 ноября сыграет в гостях с «Ниццей», «Утрехт» в тот же день примет на своём поле «Порту».

Календарь Лиги Европы
Турнирная таблица Лиги Европы
