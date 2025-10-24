Скидки
Лилль — ПАОК, результат матча 23 октября 2025, счет 3:4, 3-й тур общего этапа Лиги Европы 2025/2026

Ассист Чалова пяткой помог ПАОКу победить «Лилль» в матче Лиги Европы с семью голами
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 3-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались «Лилль» и ПАОК. Игра проходила на стадионе «Декатлон Арена — Пьер-Моруа» во Франции. Матч закончился со счётом 4:3 в пользу гостей.

Лига Европы . Общий этап. 3-й тур
23 октября 2025, четверг. 22:00 МСК
Лилль
Лилль, Франция
Окончен
3 : 4
ПАОК
Салоники, Греция
0:1 Мейте – 18'     0:2 Живкович – 23'     0:3 Константелиас – 42'     1:3 Андре – 57'     2:3 Игамане – 68'     2:4 Живкович – 74'     3:4 Игамане – 78'    
Удаления: нет / Кендзёра – 90+9'

В составе греческого клуба голами отметились Суалихо Мейте, Андрия Живкович, оформивший дубль, а также Яннис Константелиас. За французскую команду забили Бенжамен Андре и Хамза Игамане, поразивший ворота соперника дважды.

Отметим, что на 42-й минуте российский нападающий ПАОКа Фёдор Чалов сделал результативную передачу пяткой на полузащитника Янниса Константелиаса.

В следующем туре подопечные Бруно Женезио проведут матч с «Црвеной Звездой» (6 ноября), а команда Рэзвана Луческу встретится с «Янг Бойз» (6 ноября).

Календарь Лиги Европы сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги Европы сезона-2025/2026
Экс-защитник ЦСКА Карпов: у Чалова всё должно получиться в ПАОКе, он — хороший игрок

Российские футболисты за рубежом:

