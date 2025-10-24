Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Ассист Чалова пяткой помог ПАОКу победить «Лилль» в матче Лиги Европы с семью голами

Завершился матч 3-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались «Лилль» и ПАОК. Игра проходила на стадионе «Декатлон Арена — Пьер-Моруа» во Франции. Матч закончился со счётом 4:3 в пользу гостей.

В составе греческого клуба голами отметились Суалихо Мейте, Андрия Живкович, оформивший дубль, а также Яннис Константелиас. За французскую команду забили Бенжамен Андре и Хамза Игамане, поразивший ворота соперника дважды.

Отметим, что на 42-й минуте российский нападающий ПАОКа Фёдор Чалов сделал результативную передачу пяткой на полузащитника Янниса Константелиаса.

В следующем туре подопечные Бруно Женезио проведут матч с «Црвеной Звездой» (6 ноября), а команда Рэзвана Луческу встретится с «Янг Бойз» (6 ноября).

